Accordo Ferragni-Codacons, è pace sul 'Pandoro-gate'

Dopo due anni si avvia a soluzione il caso dei pandori griffati che causò una bufera su Chiara Ferragni: l’influencer è pronta a risarcire i consumatori e a donare 200mila euro in beneficenza a favore delle donne vittime di violenza e in cambio il Codacons ritirerà la denuncia. A questo punto la Procura di Milano, che nei prossimi dovrebbe decidere se chiedere il rinvio a giudizio di Chiara Ferragni per truffa aggravata, potrebbe riconsiderare le accuse.

Il caso era esploso nel Natale 2022, quando una campagna promozionale del Pink Christmas aveva lasciato intendere che, acquistando la confezione dedicata del pandoro Balocco, si sarebbe sostenuta la ricerca sull'osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario. In realtà, però, la somma era stata già stanziata.

Ora l’intesa con il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi mette fine a ogni reciproca contestazione sui pandori e le uova 'Dolci preziosì con Chiara Ferragni e favorisce, some si legge in una nota, la distensione dei rispettivi rapporti dopo lo scontro sul Pandoro-gate.