Cagliari, si arrampica per entrare a casa della ragazza ma cade e muore

Un uomo di 32 anni, Georg Pfaffenroth, cittadino tedesco ma residente in Svizzera, è morto questa notte dopo essere scivolato dalla grondaia di un palazzo in via Schiavazzi 6, nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. A quanto si apprende, l’uomo stava tentando di raggiungere il sesto piano dell’abitazione della fidanzata con cui avrebbe avuto una discussione giorni prima. Arrampicatosi sulla grondaia, avrebbe perso l’equilbrio ed è scivolato giù all’altezza del quarto piano. I primi ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i vicini che hanno subito avvertito i soccorsi giunti con il personale del 118, e i carabinieri. Ma per l’uomo non c'era nulla da fare. E’ deceduto sul colpo.