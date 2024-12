Infarto durante il pranzo di Natale: carabiniere salva la vita a un anziano

La fortuna di avere come commensale al pranzo di Natale un carabiniere abile nel soccorrerlo ha salvato la vita un anziano cremonese, colpito da arresto cardiaco quando ancora i festeggiamenti erano in corso. L’appuntato in forze al servizio amministrativo del Comando provinciale di Cremona ha notato che l’uomo all’improvviso si è accasciato sulla sedia, senza dare segni di vita. I tentativi di farlo risvegliare sono stati vani e l’atmosfera da allegra è diventata plumbea, gettando i presenti nella disperazione. Il militare ha messo in pratica il primo, fondamentale soccorso: dopo avere disteso l’anziano ha praticato le manovre di rianimazione cardio polmonare, riuscendo a riattivare le funzioni vitali dell’ottantenne.

In questa situazione, ha atteso l’arrivo dei soccorritori che hanno stabilizzato l’anziano, trasportandolo in codice rosso all’ospedale di Cremona, dove è ricoverato ma non si trova in pericolo di vita. Il personale sanitario si è complimentato con lui per la lucidità e la freddezza. Dopo essersi ripreso da un crollo fisico ed emotivo, il carabiniere, che è sposato e ha due figli piccoli, ha raccontato ai colleghi che il Natale 2024 «è stato il più bello della mia vita».