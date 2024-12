Aeroporti siciliani, scattano le agevolazioni sui biglietti per i residenti nell'isola. Ecco come richiedere il rimborso.

Viaggiare da e verso la Sicilia diventa più conveniente grazie a una nuova misura della Regione Siciliana che, con provvedimento del 05/12/2024, ha statuito le nuove modalità di applicazione del contributo sul costo dei biglietti aerei in favore dei cittadini UE residenti e/o nati in Sicilia, che viaggeranno per le festività natalizie dal 7 dicembre 2024 sino al 6 gennaio 2025.

Il contributo sui biglietti aerei sarà pari al 50% sul costo totale del biglietto aereo, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturati dal vettore e sarà applicato a tutti i cittadini UE residenti in Sicilia e a tutti i nati in Sicilia, per i voli effettuati nel periodo sopra indicato, cioè dal 7 dicembre 2024 sino al 6 gennaio 2025, per un importo massimo erogabile pari a euro 250,00 per singola tratta.