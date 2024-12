Far West nel Napoletano tra ladri e derubati: ferito un 22enne che stava tornando a casa

Far West nel Napoletano con un passante di 22 anni ferito: accade a Qualiano dove alle 21:30 di ieri sera i carabinieri sono stati chiamati per colpi d’arma da fuoco. In base a una prima ricostruzione, in quell'edificio poco prima ignoti erano entrati in due abitazioni per un furto. Il proprietario di uno dei due appartamenti, un 56enne, si è accorto della presenza di ladri, e aveva esploso contro di loro alcuni colpi con la sua pistola, regolarmente detenuta. Uno dei ladri ha risposto al fuoco per poi fuggire con i complici a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Durante la sparatoria, un proiettile vagante ha colpito al piede sinistro un ragazzo di 22 anni che stava rincasando. La vittima è stata trasferita nell’ospedale San Giuliano per un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato la pistola del 56enne e lo hanno denunciato per lesioni personali e accensioni ed esplosioni pericolose.