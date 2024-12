Scontro tra due auto sull'Aurelia, muoiono madre e figlia di 11 anni. Feriti il padre e altri due fratelli

Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi poco prima delle 13 sul tratto viareggino della Variante Aurelia e che ha coinvolto un’intera famiglia composta da padre, madre e tre figli. Oltre alla madre, morta sul colpo, è da poco deceduta anche la bimba di undici anni che era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Versilia ed era in attesa di essere trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa. Feriti nello schianto anche il padre e due fratellini.

Il padre è ricoverato all’ospedale Versilia in gravi condizioni. Uno dei figli è invece ricoverato nel reparto di pediatria del Versilia. Un altro dei figli, giunto all’ospedale Versilia, sta per essere trasferito in rianimazione all’ospedale di Cisanello a Pisa. Nella seconda auto si trovava invece soltanto il conducente che è rimasto illeso, ma che per precauzione è stato portato a sua volta all’ospedale Versilia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per gli accertamenti di rito e per chiudere, temporaneamente, il tratto viareggino della variante Aurelia