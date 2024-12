Capodanno in tv: il discorso presidenziale a reti unificate, il Concertone calabrese e... i Queen

La tv gioca da sempre un ruolo importante nella notte di San Silvestro, nonostante feste, veglioni e concerti in piazza, e anche quest’anno ci traghetterà dal 2024 al 2025. Si inizia a reti unificate, come di consueto, alle 20.30 con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Su Rai1, il tradizionale appuntamento in piazza con L’anno che verrà si prepara al bis e quest’anno avrà come sfondo lo spettacolare lungomare di Reggio Calabria. Con la conduzione di Marco Liorni, saranno protagonisti tanti artisti come:

Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera e Agostino Penna. La serata sarà visibile anche su Rai Play.

Alle 21.15 su Rai5, l’appuntamento è con il Concerto di San Silvestro con la Sudtirol Filarmonica. Su Rai3, in prima serata, il film Il piccolo diavolo, mentre Rai2 continua la tradizione dei film Disney con il classico Gli Aristogatti. Canale 5, dalla Piazza Duomo di Catania, propone Capodanno in musica, condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto prenderà il via al termine del discorso di Mattarella e vedrà sul palco musicisti, grandi interpreti della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Non mancheranno i talenti della scuola di Amici e la partecipazione speciale di Gigi D’Alessio. Programmazione consueta invece per le altre reti: Rete 4: alle 21:25 , il film Ocean's Eleven , seguito da Innamorati cronici alle 23:50 .

alle , il film , seguito da alle . Italia 1: alle 21:20 , il classico Independence Day.

alle , il classico La7: dopo il messaggio del presidente della Repubblica, maratona di grandi classici con Indovina chi viene a cena, Sabrina e Caccia al ladro.