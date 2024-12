Capodanno sicuro: stop ai botti in molte città italiane e maxi-sequestri di fuochi illegali. I provvedimenti in Calabria e Sicilia

Da nord a sud, aumentano i divieti per i botti di San Silvestro, con ordinanze che mirano a garantire la sicurezza urbana e la tutela degli animali. Solo Napoli mantiene viva la tradizione, pur introducendo limitazioni alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattina. Intanto, continuano i sequestri di materiale pirotecnico illegale, con operazioni significative in tutta Italia.

Divieti in molte città, eccezioni limitate

Da Aosta a Reggio Calabria, passando per Roma, Firenze e altre città, i botti di Capodanno saranno vietati, con multe che in alcuni casi raggiungono i 500 euro. Nella Capitale l’ordinanza sarà in vigore fino all’Epifania e si accompagna a una campagna a tutela degli animali, come sottolineato dall’assessora Sabrina Alfonsi.

A Firenze, oltre al divieto di botti, è proibita la vendita per asporto di bevande in vetro, mentre a Genova il centro storico sarà off-limits per petardi e bottiglie in vetro dalla sera del 31 dicembre al mattino seguente. Analoghe restrizioni si applicano a Salerno, Reggio Calabria e altre città, con durata variabile delle ordinanze.