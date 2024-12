Da Rossano a Milano, l'iraniano arrestato in Italia trasferito al carcere di Opera: domani incontrerà il suo avvocato

Iter carcerario e procedimenti in corso

Dopo l’arresto, Abedini è stato inizialmente trasferito al carcere di Busto Arsizio, per poi passare alla struttura di Rossano, in Calabria, idonea a ospitare detenuti accusati di reati di terrorismo. Infine, è stato collocato nel penitenziario di massima sicurezza di Opera, vicino a Milano, dotato di spazi dedicati per questo tipo di imputati. L’avvocato De Francesco ha incontrato il suo assistito a Rossano e ha riferito che Abedini sta bene, annunciando una nuova visita presso il carcere di Opera. Intanto, la sezione distrettuale della Procura di Milano ha aperto un fascicolo formale sulla vicenda, trasferito dalla Procura di Busto Arsizio. Non sono ancora state avviate indagini specifiche da parte della Digos di Milano, né è stato analizzato il materiale sequestrato durante l’arresto eseguito sulla base di un mandato internazionale emesso dalla Corte di Boston.

Le accuse

Le accuse mosse dall’FBI e dalla Procura distrettuale del Massachusetts comprendono l’associazione per delinquere finalizzata alla violazione delle sanzioni statunitensi e il supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera. L’ingegnere sarebbe coinvolto nella presunta esportazione di componenti elettroniche dall’USA all’Iran, in violazione delle leggi statunitensi. Nonostante la gravità delle accuse, l’avvocato De Francesco ribadisce la necessità di un’analisi approfondita degli atti. La sua dichiarazione iniziale lascia intendere che la difesa cercherà di contestare o ridimensionare gli addebiti, puntando probabilmente sulla mancanza di prove dirette o su eventuali vizi procedurali.