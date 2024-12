Lite in strada al centro di Roma, aggredito Gianni Ippoliti: trasportato in ospedale in codice giallo

Indaga la polizia di stato sull'aggressione subita, nella notte tra sabato e domenica, da Gianni Ippoliti, conduttore e autore televisivo, colpito con un pugno al volto e finito, in codice giallo, all’ospedale Santo Spirito. La notizia è stata anticipata da Il Messaggero.

Secondo quanto ricostruito, Ippoliti si trovava nei pressi di un parcheggio in pieno centro quando un furgone bianco, guidato da un uomo ancora non identificato, si è affiancato al conduttore e, al termine di un banale litigio sulla viabilità, lo avrebbe aggredito con violenza. Nella caduta, Ippoliti avrebbe sbattuto contro un’autovettura parcheggiata. Soccorso dal 118, è stato poi portato in ospedale. In corso accertamenti per risalire al responsabile.