Lutto nel mondo della musica. Morto a 59 anni il cantautore Paolo Benvegnù

"È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù.

Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all'età di 59 anni".

Lo annuncia una nota della famiglia. Vincitore della Targa Tenco 2024 con È inutile parlare d'amore come 'migliore album in assoluto, aveva appena pubblicato Piccoli fragilissimi film - Reloaded, una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest'anno aveva compiuto 20 anni.

Bollani: "Siamo sconvolti"

«Siamo sconvolti dalla scomparsa improvvisa del nostro amico Paolo Benvegnù. Ciao Paolo», Stefano Bollani e Valentina Cenni salutano su Instagram, postando una foto che li ritrae insieme, il musicista Paolo Benvegnù morto all’improvviso, all’età di 59 anni. La puntata di Via dei Matti n.0, il programma condotto da Cenni e Bollani su Rai3, che lo aveva visto ospite, era registrata. «I nostri pensieri in questo momento sono tutti per lui e la sua famiglia», concludono.