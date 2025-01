Petardo vagante sul viso, cameriere si lacera la guancia mentre lavora a Capodanno

È stato sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica il cameriere del ristorante Il Giardino di Ancona colpito in viso da un petardo vagante la notte di Capodanno. Il 43enne ha riportato una brutta lacerazione arrivata fino ai denti. Una lesione per la quale il pronto soccorso aveva stilato inizialmente una prognosi di 30 giorni. Il cameriere è stato colpito dal petardo dopo essere uscito dalla sala ristorante per un brindisi, a mezzanotte. Erano in corso i festeggiamenti con i fuochi d’artificio, tra il viale della Vittoria e piazza Diaz. Dopo essere rimasto ferito il cameriere è rientrato nel locale ed è stato soccorso da un medico specializzato in odontoiatria, l’ex direttore del Dipartimento di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale degli Ospedali Riuniti di Ancona. Uno specialista in lesioni che riguardano la sfera della bocca e che per sua fortuna stava passando il Capodanno proprio a cena al Giardino. Gli ha prestato le prime cure prima che l’ambulanza della Croce Rossa portasse il ferito in ospedale a Torrette.