Terrore nella notte di San Silvestro a Rimini, uomo ucciso dopo aver accoltellato quattro persone. Le testimonianze: “Scappavamo e ci inseguiva”

Un cittadino egiziano è stato ucciso ieri sera da un carabiniere a Villa Verucchio, nel Riminese, dopo aver accoltellato quattro persone in strada intorno alle 22:30. La dinamica degli eventi Il primo ad essere aggredito è stato un 18enne che stava acquistando sigarette a un distributore automatico. Ferito alle spalle, il giovane è stato raggiunto da amici e soccorso. I ragazzi, inseguiti dall’aggressore, sono riusciti a scappare. Tornato sui suoi passi, l’uomo ha successivamente aggredito anche una coppia di anziani e una ragazza. L'intervento dei carabinieri Quando i Carabinieri sono intervenuti per fermarlo, l'uomo avrebbe tentato di accoltellare uno dei militari. Dopo un colpo di avvertimento in aria, l’aggressore ha continuato ad avvicinarsi in modo minaccioso, brandendo il coltello. A quel punto, il militare ha esploso il colpo fatale. Le vittime e i soccorsi

Le persone aggredite sono state soccorse dai sanitari del 118. Tre dei feriti sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre un altro è stato ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita. Indagini in corso Non è ancora chiaro il motivo che ha portato il cittadino egiziano a compiere l’aggressione durante i festeggiamenti di Capodanno. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno per chiarire la dinamica dei fatti. Le testimonianze «Ci seguiva con il coltello in mano, ha colpito un mio amico alla pancia e un altro al fianco. Noi scappavamo e lui dietro che ci inseguiva. Siamo corsi verso la piazza, ma poi abbiamo attraversato la strada per tornare indietro: non volevamo che ci seguisse tra la folla, sarebbe stato un disastro». Racconta così Nicola, 18 anni, con lo sguardo spaventato dietro gli occhiali da vista, l’aggressione avvenuta nei pressi dei festeggiamenti di Capodanno a Villa Verucchio. L’assalitore, un cittadino egiziano, è stato successivamente raggiunto da un colpo di pistola esploso da un carabiniere, a sua volta oggetto di un tentativo di aggressione.