E' morto Aldo Agroppi, l'ex calciatore di Torino e Fiorentina aveva 80 anni

E' morto a 80 anni Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore italiano, nato il 14 aprile 1944 a Piombino, in Toscana. È noto principalmente per la sua carriera come centrocampista e successivamente come allenatore, oltre che per il suo carattere schietto e il suo ruolo come opinionista sportivo.

Il centrocampista ha iniziato la carriera professionistica con la Spal, dove ha debuttato in Serie A. È stato una figura importante del Torino negli anni '60, giocando diverse stagioni e guadagnandosi il rispetto per la sua grinta e capacità di gioco e ha concluso la sua carriera da calciatore nel Perugia.

Agroppi era apprezzato per la sua intelligenza tattica e la sua capacità di lavoro in mezzo al campo, caratteristiche che lo hanno reso un giocatore affidabile. Dopo il ritiro come giocatore, Agroppi ha intrapreso una carriera da allenatore, lavorando con diverse squadre italiane, tra cui Pisa, Pescara, Fiorentina e Ascoli.

Anche se la sua carriera da allenatore non è stata costellata di grandi successi, è rimasto un personaggio noto nel mondo del calcio italiano anche perché dopo aver lasciato il calcio attivo, Agroppi si è affermato come opinionista sportivo. È famoso per i suoi commenti diretti e spesso polemici, che lo hanno reso una figura divisiva ma molto seguita nel panorama sportivo italiano.