Anziano tenuto morto in casa per due anni a Ventimiglia di Sicilia, denunciati due dei tre figli

Due dei tre figli di Giuseppe Zagone (e non solo uno, quello con cui abitava, come ricostruito nell'immediatezza dei fatti) sono stati denunciati dai carabinieri per l’occultamento del cadavere e per avere percepito per ben due anni la pensione del padre. È stato il terzo figlio a chiedere l’intervento dei carabinieri perché non riusciva a vedere il padre da tempo: il genitore si era trasferito a Ventimiglia di Sicilia e viveva stabilmente con uno dei figli.

I tre fratelli sono stati dunque interrogati dai carabinieri, ma solo due sono stati denunciati per avere nascosto il corpo dell’anziano padre morto da due anni. Il pensionato percepiva un assegno di 2.500 euro mensili. Se gli esami condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, dai quali non sembrerebbero risultare segni di violenza, accerteranno che la morte risale al gennaio 2023, dovranno essere risarciti all’istituto di emissione dell’assegno pensionistico circa 70 mila euro, oltre agli interessi.