Caso Almaviva in Sicilia, buone notizie per i lavoratori: “Presto il completamento delle azioni di ricollocamento”

«Un ultimo miglio per consentire la finalizzazione o il completamento delle azioni di ricollocamento dei lavoratori avviate o preannunciate dalle Regioni competenti». Questa la ulteriore disponibilità proposta dall’azienda, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle organizzazioni sindacali, accolta dalle Parti nel corso della procedura sulla vertenza Almaviva Contact. Lo afferma una nota di Almaviva "Un percorso con termine al prossimo 31 luglio, definitivo e, come condiviso, non prorogabile, nel quale andranno concretizzati gli impegni progettuali di rioccupazione anticipati dalle amministrazioni regionali, per le sedi nelle quali sono dislocati i circa 490 lavoratori in cassa integrazione al 100% ancora in carico all’azienda, da oltre un anno non più operativa, a cominciare da quello recentemente anticipato dalla Regione Siciliana», conclude.