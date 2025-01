Celebrati i funerali di Giuseppe Zagone, l'anziano tenuto morto in casa a Ventimiglia di Sicilia per non perdere la pensione

Sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Zagone, l’anziano trovato in casa dopo due anni dalla morte a Ventimiglia di Sicilia (Palermo). Sarebbero stati due dei tre figli a tenere nascosto il corpo per continuare a percepire la pensione di 2500 euro al mese, secondo le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria. Nella chiesa dell’Immacolata alcuni familiari sono rimasti fuori e non hanno partecipato alle esequie.

Non volevano le telecamere e la presenza dei giornalisti. Le prime file dei banchi sono rimaste vuote. In chiesa hanno dato l’ultimo saluto una ventina di persone. Con il sindaco Gino Anzalone, alcuni rappresentanti del Comune e alcuni cittadini. «Tutta questa vicenda ha deturpato il volto della comunità che è amante della vita - ha detto Il parroco don Giuseppe D’Accardi nell’omelia - e non quella descritta in questi giorni. È una pagina che cercheremo di dimenticare anche se rimarrà nella nostra memoria. Preghiamo per il nostro fratello Giuseppe e per la conversione di chi si è reso responsabile di quanto accaduto». Il sindaco tiene a precisare che la presenza dell’anziano in paese non era nota ai servizi sociali.