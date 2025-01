Il caso della pornostar e la sentenza che inguaia Trump, ma il giudice non lo manderà in carcere

Il presidente eletto Donald Trump conoscerà il 10 gennaio l’ammontare della condanna per i 34 reati di frode per cui è stato dichiarato colpevole dal gran giurì a New York. Lo ha deciso il giudice della Corte suprema statale Juan Merchan, il quale ha dichiarato che non intende condannare Trump al carcere. Ma la sentenza farà del tycoon il primo condannato a guidare gli Stati Uniti. Trump era stato ritenuto colpevole a maggio dell’anno scorso di aver falsificato documenti finanziari per nascondere il pagamento in nero messo in atto per silenziare una pornostar, Stormy Daniels, che aveva minacciato nel 2016, in piena campagna elettorale, di rivelare il rapporto sessuale extraconiugale avuto con l’allora candidato presidente.