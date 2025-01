La figlia di Cutolo posta un video per esaltare il padre: e sui social subito commenti per "osannare il boss sanguinario"

«Porti il nome di un grande uomo come tuo padre», «sei numero uno, come tuo padre». E ancora: «un uomo con la U maiuscola». A distanza di quasi quattro anni dalla morte, sopraggiunta a Parma il 17 febbraio 2021, dopo oltre 50 anni di carcere, è vivo e vegeto il mito del fondatore della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo.

È bastato un semplice post della figlia, Denise Cutolo, pubblicato semplicemente per celebrare l’amore che «'o professore» nutriva per la sua Immacolata Iacone (sposata dal capoclan nel carcere dell’Asinara il 26 maggio 1983) per scatenare una serie di commenti osannanti la figura di uno dei criminali più feroci e controversi del secolo scorso. #viral #fyp #foryour #viraltiktok ♬ sonido original - "Ivann_Editss" @denycutolo_ tutta la mia vita♥️♥️ #perteee

«Mi chiedo a quale tipo di amore possa far riferimento la figlia di un boss condannato a quattro ergastoli», scrive in un comunicato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che da anni si batte contro la criminalità, anche quella organizzata, tanto da finire sotto scorta.

Il parlamentare ha subito provveduto a segnalare alle autorità preposte gli screenshot e il video pubblicati sui social in cui i genitori di Denise sono ritratti sempre separati dalle sbarre, in occasione di alcuni loro incontri. Cutolo, scrive ancora Borrelli, «è un uomo che è stato sempre in carcere, in regime di 41 bis, per i numerosi omicidi di cui è stato ritenuto responsabile. La verità - sottolinea - è che la mentalità camorrista è difficile da scardinare, in alcuni contesti».

Borrelli sostiene che alla mentalità malavitosa si deve «rispondere colpo su colpo, ogni qual volta un rigurgito di quella cultura si manifesta. Senza smettere mai di gridare la nostra indignazione per tutto il male che questo feroce criminale ha causato alla nostra comunità».