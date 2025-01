Ladro colto in flagrante si nasconde nello sgabuzzino della villa con un secchio in testa: arrestato

Colto in flagrante mentre svaligiava una villa ad Acilia, C.N., un ladro con numerosi precedenti, ha tentato un nascondiglio surreale: si è chiuso nello sgabuzzino, rannicchiato tra detersivi, scope e buste della spazzatura, con in testa un secchio per lavare i pavimenti.

Il colpo era stato pianificato approfittando dell’assenza dei proprietari, ma i vicini allertati dai rumori hanno avvisato la polizia. All’arrivo degli agenti, il ladro aveva già saccheggiato la casa, ma il suo nascondiglio improvvisato è stato subito smascherato.

C.N. ha ammesso il furto e restituito gli oggetti di valore prima di essere portato in commissariato, dove gli è stato notificato il divieto di dimora a Roma.