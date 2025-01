L'ex sciatrice olimpica Vera Schenone spara al vicino di casa dopo una lite

Vera Schenone, ex sciatrice olimpionica di 84 anni, ha sparato al vicino di casa 52enne dopo una lite scoppiata per futili motivi, con una revolver Cal.38 special regolarmente detenuta dal marito, colpendolo all’addome e al braccio destro, ferendolo in modo grave.

La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino ed è in prognosi riservata. I carabinieri hanno accompagnato la donna al reparto di psichiatria dell’ospedale, in attesa di accertamenti sanitari, quindi scatteranno gli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno denunciato anche il marito, classe 1935, per omessa custodia delle armi.