Delitto Mattarella, i killer hanno un nome: sono i boss ergastolani Madonia e Lucchese

La Cupola di Cosa Nostra ordinò l’esecuzione, materialmente compiuta da Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. A svelarlo è Repubblica, che fa in nomi di quelli che sarebbero gli esecutori materiali dell'omicidio di Piersanti Mattarella, all'epoca presidente della Regione Sicilia. Stando a quanto riporta il giornale, a sparare i sei colpi fatali al fratello dell'attuale presidente della Repubblica, sarebbe stato Madonia, mentre Lucchese era alla guida dell'auto utilizzata per fuggire dopo l'esecuzione. All'epoca, i due killer avevano 20 anni ed erano in piena ascesa all'interno delle rispettive famiglie mafiose. A oggi sono detenuti (entrambi condannati all'ergastolo) e stanno scontando il carcere da oltre 30 anni.