Fotografo cade in dirupo, chiama i soccorsi ma viene trovato morto

Finito in un dirupo, era riuscito a dare l’allarme chiamando i soccorsi, ma quando è stato individuato per lui non c'era più niente da fare. Giampietro Agostini, 62 anni, originario del Trentino, da anni abitava a Milano dov'era fotografo e docente di fotografia al centro Bauer. E’ stato trovato morto non lontano dal rifugio Benigni, a 2.222 metri di quota, nel comune di Ornica, in alta Valle Brembana nel Bergamasco.

Ieri Agostini aveva telefonato ai soccorsi dicendo di essere caduto nel dirupo, senza però riuscire a dare indicazioni precise sul punto in cui si trovava. Stava percorrendo in discesa - è stato poi ricostruito - il sentiero del Cai che collega il rifugio Benigni e i Piani dell’Avaro, quando è precipitato dopo essere scivolato. I soccorritori lo hanno individuato grazie ai droni dei vigili del fuoco di Bergamo. Era una trentina di metri sotto il sentiero.

Durante la sua carriera di fotografo, Agostini ha preso parte ad alcuni dei progetti più importanti sul paesaggio a livello nazionale, tra cui il progetto 'Archivio dello spaziò e il progetto 'Osserva.Te.R'.