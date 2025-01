Marito e moglie (39 e 30 anni) trovati morti in casa, femminicidio-suicidio: è avvenuto in Umbria a Gualdo Tadino

Femminicidio-suicidio in provincia di Perugia. Sono di Eliza Stefania Peru, 30 anni, e Daniele Bordicchia, 39 anni, i cadaveri della coppia trovati in un’abitazione di Gaifana di Gualdo Tadino, questa mattina. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, intorno alle 10, avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita. La donna era un’operatrice socio-sanitaria all’istituto Serafico di Assisi, dove era attesa questa mattina per lavorare. Bordicchia, 39 anni, lavorava come guardia giurata per un istituto umbro. Si erano sposati a maggio e a ottobre erano tornati dal viaggio di nozze in Egitto.

L’uomo avrebbe utilizzato l’arma di ordinanza, regolarmente detenuta. Il corpo della donna era nella sala dell’appartamento; quello dell’uomo in camera da letto. Sarebbe stata la madre di Bordicchia a dare l’allarme questa mattina. Chiamando il figlio al telefono e non avendo ricevuto risposta, avrebbe raggiunto l’abitazione, trovando i coniugi senza vita.