Nevicate e disagi: chiusi gli aeroporti di Manchester e Liverpool, allerte in tutta l’Inghilterra

Le abbondanti nevicate della notte hanno portato alla chiusura degli aeroporti di Manchester e Liverpool, mentre la polizia del Wiltshire, nel sud-ovest dell’Inghilterra, ha avvertito che le condizioni meteo stanno creando seri problemi alla viabilità in tutta la contea.

Come riportato dalla BBC, il servizio meteorologico nazionale ha emesso allerte meteo di livello ambra, segnalando notevoli difficoltà in diverse aree del Paese. Le regioni più colpite includono il nord dell’Inghilterra, le Midlands e il Galles, dove si prevede che le nevicate raggiungano accumuli di 20-40 cm in alcuni punti.

Avvisi meteo di livello giallo, indicanti un rischio più moderato, sono stati diramati per parti della Scozia, dell’Irlanda del Nord e altre zone dell’Inghilterra. Anche l’aeroporto di Bristol ha interrotto i voli nella serata di ieri fino alle 23:00 ora italiana. Attualmente lo scalo è operativo, ma i passeggeri sono stati invitati a prepararsi a possibili ritardi nel corso della giornata.