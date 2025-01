Rapina a mano armata in un negozio di abbigliamenti a Palermo

Rapina a mano armata nel punto vendita La Malfa 14 a Palermo. Due giovani hanno fatto irruzione nel locale e hanno portato via i soldi in cassa. Hanno minacciato i dipendenti del negozio e sono riusciti a farsi consegnare tutti i contanti nel giorno dei saldi. Poi la fuga a bordo di una potente auto rubata che è stata ritrovata dagli agenti di polizia che indagano a Tommaso Natale. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili che possano fare risalire agli autori del colpo.