Silvia Baragatti, madre del 17enne ucciso: "Lo Stato deve dare una risposta. L'Italia non sia Paese che non punisce nulla"

Silvia Baragatti non ha più lacrime, ma solo rabbia. Vuol sapere perché hanno ucciso suo figlio Maati Moubakir, 17enne, una settimana fa precisa a Campi Bisenzio, lasciandolo morire dissanguato in mezzo a una strada dopo la discoteca. Ancora non ci sono colpevoli, tuttavia alla cerimonia di oggi in via Tintori per ricordare il figlio, la donna ha mostrato pazienza e determinazione. «Sono sicura che le forze dell’ordine stanno facendo il loro lavoro», ha detto, «ma poi la risposta deve essere da parte dello Stato», perché «non deve passare più il messaggio di un Paese dove si può fare tutto, dove non si punisce nulla, dove si sente dire 'Eh... tanto non mi fanno nulla... eh tanto dopo due anni sono fuori...'. Questo, basta».

«Ora la mia missione di vita - ha detto - è avere giustizia per il mio figliolo. Maati non andrà nel dimenticatoio, questa storia non andrà nel dimenticatoio», «ora prevale la rabbia, le lacrime sono finite. È una settimana che si piange, una famiglia intera e tutta la comunità» di Certaldo, il paese dove abitano. Con lei c'erano Farid, il padre di Maati, e la loro figlia, più giovane del fratello ucciso. C'erano anche i due fratelli più grandi di Maati, che Farid ha avuto da una precedente relazione. Oltre un centinaio di persone ha voluto essere nel punto esatto dove Maati è spirato per dissanguamento e per le lesioni che gli aggressori gli hanno causato con più colpi di arma da taglio, verosimilmente coltellate; l’arma del delitto non è stata trovata.