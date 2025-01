Colpo di scena nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, il Dna dell'indagato Louis Dassilva non c'è sul luogo del delitto

E’ l’unico indagato ed è in carcere da luglio con l’accusa di omicidio, ma del suo Dna non è stata trovata traccia sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. La difesa di Louis Dassilva accoglie con comprensibile soddisfazione le conclusioni della perizia genetica sul caso di Pierina Paganelli, 78enne testimone di Geova uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio dove viveva, in via del Ciclamino a Rimini.

«Un risultato determinante - dice l'avvocato Riario Fabbri che insieme al collega Andrea Guidi assiste Dassilva, vicino di casa dell’anziana - che esclude il nostro assistito dalla scena del crimine oltre ogni ragionevole dubbio». A questo punto rimane il tema della telecamera della farmacia che la sera dell’assassinio ha ripreso un soggetto che, secondo gli investigatori, è Dassilva: una persona con cappellino con la visiera all’indietro, una t-shirt con una scritta sulle spalle e un fagotto bianco nella mano sinistra, con una camminata compatibile con quella del 35enne senegalese. Sul punto è in corso e si procederà nelle prossime settimane ad un esperimento giudiziale, un incidente probatorio per ricreare le stesse condizioni presenti della sera del 3 ottobre 2023. «Se anche l'incidente probatorio sul filmato della cam3 (la telecamera della farmacia, ndr) darà un esito ugualmente favorevole per Dassilva, provvederemo a presentare istanza di scarcerazione», aggiunge il legale dell’indagato.