Moglie accoltellata dal marito nel parcheggio di un market a Bergamo: è grave. I passanti lanciano sassi contro l'aggressore

È stata ferita gravemente con diverse coltellate la donna di 39 anni aggredita stamattina alle 9,15 al parcheggio della Lidl di Seriate (Bergamo) ed ora si trova ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata. Il marito, un romeno di 48 anni, è stato a sua volta portato in ospedale perché pure ferito, benché lievemente. La scena è avvenuta davanti ai clienti del supermercato, alcuni dei quali sono intervenuti in aiuto della donna, lanciando dei sassi presi dalle vicine aiuole verso l’uomo che si è rivolto anche contro di loro. Fra i passanti che hanno contribuito a fermarlo c'è anche un militare dell’Esercito, libero dal servizio, che è rimasto ferito a sua volta in modo lieve.