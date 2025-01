Ritrovato il cadavere di un farmacista scomparso da oltre un anno ad Alessandria

Ad oltre un anno dalla scomparsa sono stati ritrovati in provincia di Genova, a Recco, i resti di Mauro Caratti, un farmacista di 67 anni di Acqui Terme, nell’Alessandrino, del quale non c'erano più notizie dal 29 dicembre 2023. A scorgere il corpo in un bosco è stato un cacciatore che ha chiamato i Carabinieri della località ligure. La moglie di Caratti ha poi riconosciuto l’orologio, alcuni abiti (in particolare un k-way viola) e altri effetti personali del coniuge, dando conferma che si trattasse del farmacista. Le ricerche erano state interrotte il 1 gennaio 2024: l’uomo era stato visto da una telecamera di videosorveglianza mentre saliva su un treno diretto ad Alessandria, dove aveva poi preso un altro treno diretto a Genova. Il caso era stato anche seguito dalla trasmissione televisiva «Chi l’ha visto», su Rai 3. I resti saranno ora esaminati dal medico legale per provare ì a chiarire la dinamica della morte.