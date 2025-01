Suor Simona Brambilla, la prima volta di una donna prefetto in Vaticano

Suor Brambilla è nata a Monza, il 27 marzo 1965. Dopo aver conseguito il diploma di infermiera professionale nel 1986, nel 1988 entra nell'Istituto Suore Missionarie della Consolata, dove nel 1991 effettua la prima professione religiosa. Nel 1998 consegue la Licenza in Psicologia presso l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Nel 1999, si reca in Mozambico, dove si occupa di pastorale giovanile presso il Centro Studi Macua Xirima di Maua. Dal 2002 al 2006 è stata docente presso l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Nel 2011 è stata eletta Superiora generale dell'Istituto Suore Missionarie della Consolata, ed è rieletta nel 2017, fino a maggio 2023. Dal 2019 è membro del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Da oggi ne è il prefetto.

L'altra nomina di oggi riguarda invece la Chiesa americana: nella sede di Washington il Papa invia un cardinale anti-Trump, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti dei migranti. Un messaggio chiaro al nuovo presidente che si insedierà il 20 gennaio. Trump, dal canto suo, il 20 dicembre aveva annunciato che Brian Burch sarebbe stato il nuovo ambasciatore presso la Santa Sede. Fondatore di CatholicVote, Burch è noto per la sua critica aperta al pontificato di Papa Francesco e per le sue posizioni fortemente conservatrici. Da tutte e due le parti dunque scelte che ne rimarcano identità e obiettivi. Anche se la Santa Sede comunque guarda a Trump per capire se la sua presidenza potrà avere un ruolo nella pacificazione dei conflitti in corso in tante aree del pianeta.