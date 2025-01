Cos'è il "Money Muling", la truffa che dilaga su WhatsApp

Negli ultimi mesi, una nuova truffa sta prendendo piede tra gli utenti italiani di WhatsApp: il "Money Muling". Questo raggiro sfrutta la popolarità dell'app di messaggistica per reclutare persone inconsapevoli nel riciclaggio di denaro illecito. Il termine "Money Muling" si riferisce a individui che, spesso ignari, vengono utilizzati per trasferire fondi ottenuti illegalmente, fungendo da "muli" per i criminali.

Il meccanismo della truffa

La truffa inizia con un messaggio apparentemente innocuo: "Salve, posso parlarle un attimo?". Questo approccio diretto mira a instaurare una conversazione con la vittima. Una volta stabilito il contatto, i truffatori propongono compiti semplici, come mettere "mi piace" a foto su Instagram o video su YouTube, promettendo piccoli guadagni in cambio. Inizialmente, i pagamenti sono puntuali, alimentando la fiducia della vittima. Tuttavia, questi pagamenti provengono da altre vittime, non dai truffatori stessi.

Successivamente, i truffatori, spesso con la complicità di intermediari, chiedono alla vittima di effettuare versamenti più consistenti, promettendo ritorni economici superiori. Ad esempio, potrebbe essere richiesto un versamento di 400 euro con la promessa di riceverne 500 in cambio. Una volta effettuato il pagamento, la vittima non riceve alcun ritorno, e i truffatori scompaiono, lasciando la persona coinvolta con una perdita finanziaria.