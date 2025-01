Mattarella: garantire servizi adeguati in tutto il Paese. Il capo dello Stato in visita a Militello in Val di Catania

«È indispensabile garantire in tutto il nostro Paese servizi e collegamenti adeguati e condizioni di pienezza di cittadinanza per tutti i cittadini». E’ la «forte esortazione nell’interesse di tutti i Comuni» del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita a Militello in Val di Catania per inaugurare la scuola "Pietro Carrerà" dopo lavori di ristrutturazione. Il suo intervento, al palazzetto dello sport, non era previsto, ma, dice il Capo dello Stato, dopo avere "ringraziato per la calorosa accoglienza», «non riesco a resistere al desiderio di rivolgere un saluto a tutti».

Prima di rientrare a Roma, dopo il soggiorno a Napoli e il passaggio a sorpresa a Caivano, ecco che Mattarella, non previsto, parla delle «opinioni condivise dai Comuni del nostro Paese, grandi e piccoli, di pianura e di montagna, di aree interne che avvertono quanto il vincolo nazionale sia essenziale per ciascuno di loro" e quanto quindi siano «indispensabili per tutti servizi, collegamenti e cittadinanza». «Le aree interne montane delle piccole isole - osserva Mattarella - coprono il 60% del nostro territorio, vi vivono 13 milioni di nostri concittadini». Il Capo dello Stato ricorda che contro l’isolamento «ci sono strumenti moderni che consentono ormai di rispondere» ad alcune esigenze, come «il digitale che consente di annullare le distanze e l’isolamento di un tempo delle campagne, delle montagne» e quindi «occorre procedere velocemente in questa direzione».