Violento terremoto in Tibet, circa 100 i morti

E’ salito a 95 morti e 130 feriti l’ultimo bilancio, ancora provvisorio, del potente terremoto che ha colpito la regione himalayana del Tibet. «Un totale di 95 persone sono morte e altre 130 sono rimaste ferite» durante il terremoto di magnitudo 6.8 che ha scosso il cantone di Dingri alle 9:05 (01:05 Gmt), ha riferito l’agenzia di stampa New China. Il bilancio precedente riportava invece 53 morti.

Le scosse del devastante terremoto che ha colpito la regione cinese del Tibet sono state avvertite anche nella vicina capitale del Nepal, Kathmandu, e in alcune parti dell’India, riferisono i media locali.

I video pubblicati dall’emittente statale cinese CCTV hanno mostrato case distrutte con muri divelti. Le immagini di sorveglianza hanno mostrato persone che correvano tra i corridoi di un negozio mentre gli scaffali tremavano violentemente, facendo cadere a terra oggetti. Nella città di Lhatse, i video geolocalizzati dall’AFP hanno mostrato detriti sparsi di fronte ai ristoranti lungo la strada. Il potente terremoto ha colpito la contea di Dingri con una magnitudo di 6,8 vicino al confine con il Nepal alle 9:05 (01:05 GMT), secondo il China Earthquake Networks Center (CENC).

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato martedì «gli sforzi di ricerca e soccorso su vasta scala, riducendo al minimo le vittime nella misura massima possibile, reinsediando adeguatamente i residenti colpiti e garantendo la loro sicurezza e il loro calore durante l’inverno», ha aggiunto la CCTV. Xinhua ha affermato che «le autorità locali stanno contattando vari comuni della contea per valutare l’impatto del terremoto».

Le temperature a Dingri sono intorno ai meno 8 gradi Celsius (17,6 gradi Fahrenheit) e scenderanno a meno 18 questa sera, secondo la China Meteorological Administration. Gli aiuti per i soccorsi in caso di calamità, tra cui tende di cotone, trapunte e articoli per le aree ad alta quota e fredde, sono stati inviati dalle autorità centrali alle aree colpite dal terremoto, ha affermato Xinhua.

La contea ad alta quota nella regione del Tibet ospita circa 62.000 persone ed è situata sul versante cinese del monte Everest. Sebbene i terremoti siano comuni nella regione, il terremoto di oggi è stato il più potente registrato in un raggio di 200 chilometri negli ultimi cinque anni.

Oltre a Kathmandu, anche le aree intorno a Lobuche in Nepal, sulle alte montagne vicino all’Everest, sono state scosse dal sisma e dalle scosse di assestamento."Qui ha tremato molto forte, tutti sono svegli», ha detto il funzionario governativo Jagat Prasad Bhusal nella regione di Namche in Nepal, che si trova più vicina all’Everest.