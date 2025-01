La liberazione di Cecilia Sala, il ministro Tajani: "Si lavora così". Schlein: "Pieni di gioia. Grazie al governo". Crosetto: "Bentornata"

«È stato un grande lavoro di squadra di governo, intelligence e diplomazia. Con l’impegno diretto del presidente del Consiglio, del sottosegretario Mantovano e ovviamente il mio come ministro degli Esteri». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando al Tg1 la liberazione di Cecilia Sala. «Grazie alla nostra intelligence e alla diplomazia siamo riusciti a ottenere un risultato importantissimo - ha aggiunto -. Così come facemmo per Alessia Piperno qualche tempo fa, siamo riusciti a riportare a casa anche questa giovane giornalista. Ci siamo impegnati tantissimo, siamo stati in silenzio, a volte prendendoci anche qualche critica, ma abbiamo sempre lavorato sottotraccia per cercare di ottenere il risultato. Così si ottengono i risultati positivi, senza parlare troppo, e ci siamo riusciti».

«La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!». Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: «Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal Governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato».