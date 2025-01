Giovane sequestrato e seviziato dopo aver denunciato i suoi aguzzini: arrestato un coetaneo

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Verona, a carico di un giovane - all’epoca dei fatti diciannovenne - che la scorsa estate si è reso responsabile dei reati di sequestro di persona e tortura, in concorso con più persone, ai danni di un altro ragazzo.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona, è iniziata dopo il rapimento, avvenuto nella scorsa estate, di un ragazzo che aveva deciso di denunciare alcuni suoi coetanei per le continue angherie che era costretto a subire. Questo episodio ha portato ad una immediata e violenta risposta del «branco», che ha fatto scattare una spedizione punitiva.

Dopo la denuncia, infatti, il ragazzo era stato sequestrato e condotto nelle campagne del veronese, in zona Valpolicella, per essere sottoposto a torture e sevizie. La vittima, in questa occasione, è stata colpita con fruste e bastoni fino a subire l'estremizzazione dell’efferatezza, che ha perfino portato i suoi aguzzini a conficcare degli aghi sotto le unghie del malcapitato.