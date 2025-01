Il corpo di una donna trovato carbonizzato in una strada di campagna. Il sindaco: "E' un femminicidio". E' accaduto in provincia di Teramo

Un cadavere carbonizzato è stato trovato nel primo pomeriggio in una strada di campagna a Giulianova, in provincia di Teramo. Si tratta di una donna

A fare il ritrovamento, riferiscono i media locali, sarebbero stati alcuni cacciatori. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo e quelli della locale Compagnia. Indagini e accertamenti in corso.

Probabile femminicidio. Il sindaco di Giulianova: "Un delitto efferato"

"Dalle prime informazioni che arrivano in Comune siamo davanti a un femminicidio, a un delitto efferato che mai Giulianova aveva visto prima. La città è scossa": così il sindaco Jwan Costantini sulla notizia del cadavere di una donna semicarbonizzato ritrovato nelle campagne giuliesi. Gli investigatori avrebbero identificato il corpo grazie a un tatuaggio: si tratterebbe di Fabiana Piccioni di 46 anni, residente in città. Lo conferma lo stesso Costantini.

Il sindaco ha poi confermato che «la donna era scomparsa due giorni fa. Non la conoscevo, so che si era candidata alle elezioni comunali del 2019. Attendiamo gli sviluppi dalle indagini. La zona del ritrovamento è periferica, l’abbiamo chiusa per consentire i rilievi degli investigatori. Ci sono molte telecamere nell’area, speriamo che qualcuna possa dare risposte ai tanti dubbi».