Meloni: "Non accetto una lettera scarlatta contro Musk per le sue idee. Sul caso Sala non ho lavorato sola"

«Nessuna lettera scarlatta» nei confronti di Elon Musk, «è un tema di sicurezza nazionale e come tale va trattato». Così la premier Giorgia Meloni, parlando del dossier Starlink, il progetto per le connessioni satellitari di SpaceX, società di Elon Musk. (Il riferimento alla "lettera scarlatta" richiama il romanzo di Nathaniel Hawthorne, in cui la protagonista viene pubblicamente stigmatizzata e marchiata per il peccato di adulterio. In questo contesto, Meloni intende respingere qualsiasi tentativo di colpevolizzare o etichettare Musk per motivi ideologici o personali).

"Non ho mai parlato personalmente con Elon Musk di queste vicende, non sono abituata a usare il mio ruolo per fare favori agli amici, ma neanche accetto se il problema sono le idee di Musk», ha spiegato.

"Si tratta di interlocuzioni che rientrano nella normalità per un governo, abbiamo decine di aziende che si propongono, dopodiché - osserva la premier - si fa un’istruttoria e si decide. Non capisco le accuse che sono state rivolte: neanche io ho le idee chiare, perché - continua Meloni - da una parte si tratta di mettere in sicurezza alcune comunicazioni sensibili e delicate parlando col soggetto tecnologicamente più avanzato in questo campo e senza alternative pubbliche. E dovremo parlare del fatto che l’Italia e l’Europa non siano arrivate in tempo su questi temi, per cui l’alternativa è non avere una protezione. Si tratta di scegliere una soluzione tra due scenari» e «nessuno dei quali è ottimale».