Scontro tra un'auto e una corriera nel Bolognese: un morto e 20 feriti

Un’auto e un pullman si sono scontrati ieri sera, sulla strada Persicetana a Tavernelle d’Emilia, una frazione di Calderara di Reno, in provincia di Bologna. L’incidente ha causato un morto e 20 feriti, tra cui due di media gravità, mentre gli altri hanno riportato lievi lesioni. Sono intervenuti subito i soccorsi. Gli operatori del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che era alla guida dell’auto, una Panda. Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra da Zola Predosa, hanno recuperato l’auto, che era finita fuori strada, e hanno messo in sicurezza l’area