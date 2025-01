Sorelle precipitate dal quarto piano: il pm di Genova indaga per istigazione al suicidio

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti per la morte della 32enne albanese, madre di quattro figli, che martedì mattina si è lanciata dal quarto piano del palazzo in cui viveva, seguita dalla sorella, rimasta gravemente ferita.

La squadra mobile interrogherà quest’ultima, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno: la donna, 34 anni, è ricoverata in rianimazione al policlinico San Martino. E’ stata sottoposta a un intervento chirurgico alla spina dorsale, ma da ieri respira autonomamente.