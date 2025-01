Svolta clamorosa nelle indagini sulla morte di Kaja Artan a Lucca: arrestato un uomo

Le indagini portate avanti in questi giorni dal nucleo investigativo di carabinieri hanno infatti portato all’arresto di un uomo sospettato dell’omicidio commesso con un’arma da fuoco, che però al momento non è ancora stata ancora rinvenuta.

Svolta clamorosa nella morte di Kaja Artan, l’uomo di 52 anni titolare di una ditta trovato morto all’interno della cartiera Smurfit Kappa di Lunata, in Lucchesia, nella serata di martedì scorso 7 gennaio. Oggi i carabinieri hanno infatti arrestato un uomo con l’accusa di omicidio. Quella di Artan non sarebbe stata una morte naturale causata da un malore come inizialmente ipotizzato dagli inquirenti nè un incidente sul lavoro.

Quella di Artan non sarebbe stata una morte naturale causata da un malore come inizialmente ipotizzato dagli inquirenti nè un incidente sul lavoro. Le indagini portate avanti in questi giorni dal nucleo investigativo di carabinieri hanno infatti portato all’arresto di un uomo sospettato dell’omicidio commesso con un’arma da fuoco, che però al momento non è ancora stata ancora rinvenuta.