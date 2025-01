La 46enne Fabiana Piccioni trovata carbonizzata a Giulianova, oggi l'autopsia

Sarà l’autopsia a fornire elementi indispensabili per capire quali siano le cause della morte di Fabiana Piccioni, la 46enne di Giulianova il cui corpo è stato rinvenuto ieri pomeriggio, parzialmente carbonizzato, in una zona di campagna alla periferia della cittadina della costa teramana. L’esame autoptico sarà eseguito oggi dal medico legale Antonio Tombolini su incarico del pm Greta Aloisi. Intanto vanno avanti le indagini dei Carabinieri per ricostruire il passato e le ultime ore di vita della donna, considerata un soggetto fragile, nonché le sue frequentazioni. Non si esclude nessuna pista, ma l’ipotesi del femminicidio prende sempre meno piede.

Dalla prima ricognizione cadaverica non sono emersi né segni di violenza fisica o sessuale né elementi che fanno pensare che la donna si sia difesa. Sembra inoltre che la 46enne non abbia calpestato quel terreno. È possibile, quindi, che qualcuno l’abbia scaricata lì già morta, magari nel tentativo di occultarne il cadavere.