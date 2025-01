La morte di Ramy Elgaml, c'è stata una collisione tra lo scooter e l’auto dei carabinieri

Nella relazione della Polizia locale di Milano sull'incidente che ha provocato la morte di Ramy Elgaml si legge che tra lo scooter sul quale viaggiava il giovane e l’auto dei carabinieri c'è stata una collisione tra i due veicoli a causa della quale il motorino si è ribaltato e gli occupanti sono finiti a terra. «Nella fase prodromica dell’evento, il veicolo 'A' (lo scooter guidato da Fares Noudizi con dietro seduto Ramy, ndr) era in fuga, inseguito dal veicolo 'B' appartenente all’Arma dei Carabinieri - è scritto nel documento visionato dall’AGI -. Inseguimento che, sulla base degli elementi acquisiti, pare fosse iniziato in Milano, in via Pasubio.

Nella fase remota dell’incidente, entrambi i veicoli coinvolti, provenienti dal centro città, percorrevano via Ripamonti in direzione della periferia, il veicolo 'A' inseguito dal veicolo 'B'. Alcuni metri prima dell’intersezione semaforizzata con la via Quaranta, il veicolo 'B', pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, Alfa Romeo Giulietta, preceduta da un’autovettura in lento movimento, deviava la propria traiettoria verso sinistra. Quando entrambi i veicoli si trovavano nell’area di manovra dell’intersezione, si verificava la collisione laterale tra la parte anteriore del fianco sinistro del veicolo 'B' e la parte posteriore del fianco destro del veicolo 'A'».