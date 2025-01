Addio a Luciano Alberti, maestro della musica e della scena

È morto oggi a Firenze, all’età di 94 anni, Luciano Alberti, musicologo, già docente di storia della musica all’Università di Siena, critico musicale, regista e direttore artistico del Teatro Comunale, del Maggio e dell’Accademia Chigiana di Siena. Lunedì alle 17, alla Madonna della Tosse a Firenze, i funerali. Alberti si era interessato in particolare, nei suoi studi, ai rapporti fra musica e messinscena, applicando questa sua competenza nella regia melodrammatica e non. Dopo un’intensa esperienza di critico musicale, prevalente è stata la sua attività di operatore. È stato chiamato due volte a tenere la direzione artistica sia del Teatro Comunale di Firenze e del Maggio Musicale Fiorentino, sia dell’Accademia Chigiana di Siena e della Settimana Musicale Senese: per complessivi 10 anni a Firenze e 19 a Siena, con passaggi segnati da eventi alla direzione della Scuola della Scala, al Festival Puccini di Torre del Lago, al Carlo Felice di Genova (tournée in Cina con Pavarotti), alle celebrazioni donizettiane di Bergamo 1997 e 1998. Il pubblico fiorentino deve a lui, fra l’altro, i battesimi operistici di registi quali De Simone, Janko, Olmi, Piavoli, Monicelli (per il Trittico pucciniano), Antoine Vitez, Ken Russell. Tra i suoi ultimi contributi La Traviata diretta da Carlos Kleiber e firmata da Zeffirelli. Nel 2013, per i tipi di Olschki, ha pubblicato 'La giovinezza sommersa di un compositore: Luigi Dallapiccolà'.