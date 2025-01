Cade dal quarto piano di un hotel di Roccaraso, morto un militante 25enne di Forza Italia. Sospesa la convention del partito. Occhiuto, notizia pugno nello stomaco

«Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime». «Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto». Sono state le sue ultime parole, pubblicate su Instagram prima di volare giù dal terzo piano di un albergo di Roccaraso. Luca Palmegiani, venticinquenne di Latina ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia giovani della provincia pontina, è morto dopo essere stato soccorso in gravissime condizioni davanti ad un albergo a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla kermesse politica «Azzurri in Vetta». L’allarme è scattato intorno alle 15, quando il venticinquenne è stato soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri, e trasportato d’urgenza all’ospedale de L’Aquila. Purtroppo, però, le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate e, nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Poco prima aveva pubblicato due diversi post su Instagram salutando le persone che conosceva, i parenti ma anche gli amici di partito. «Forza Italia, vi voglio bene tutti. Ricordatemi con il sorriso. Grazie Antonio, ti saluto Silvio. Quando era in vita mi 'proteggeva', lo farà anche ora», le parole dedicate al suo partito.

A confermare la tragedia è stato Antonio Tajani, il quale ha sospeso la kermesse «Azzurri in Vetta» e ha annunciato una messa domani per Luca. Sotto i post molti amici avevano tentato di contattarlo forse intuendo il dramma. La notizia ha lasciato sotto choc la sua città d’origine, Latina, dove il venticinquenne era molto conosciuto e dove aveva iniziato la sua carriera politica, divenendo coordinatore provinciale di Forza Italia giovani. Un ruolo che aveva lasciato lo scorso mese di settembre, anche visto il suo recente trasferimento a Milano, dove a fine anno si era laureato in "Scienza della pubblica amministrazione» presso l’università degli Studi. Tanti gli esponenti politici hanno voluto ricordare Palmegiani. Da Licia Ronzulli che lo ricorda come «un ragazzo sempre presente e disponibile» a Francesco Boccia (Pd) e al leghista Toccalini. "La notizia ha lasciato attoniti tutti coloro che lo conoscevano: un ragazzo brillante, pieno di energia e dedizione, un vero punto di riferimento per il movimento giovanile di Forza Italia e per tanti amici e colleghi» le parole di Orlando Angelo Tripodi, esponente di Forza Italia di Latina in consiglio regionale che lo conosceva bene.