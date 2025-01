Folla commossa e dolore ai funerali di Francesca Deidda, la 42enne uccisa a martellate dal marito

E’ il giorno del dolore oggi a Elmas , cittadina alle porte di Cagliari , dove era nata, e a San Sperate , il paese dove viveva col marito Igor Sollai che l’ha uccisa nel maggio scorso per poi nascondere il corpo in un borsone ritrovato due mesi dopo. Lutto cittadino in entrambi i Comuni per l’ultimo, straziante, saluto a Francesca Deidda , vittima di femminicidio per mano del marito Igor Sollai , 43enne reo confesso in carcere a Uta e che sarà processato il 26 febbraio con giudizio immediato. La donna fu uccisa a martellate.

In prima fila i parenti di Francesca, con il fratello Andrea, gli amici, le colleghe di lavoro di Francesca, che ne denunciarono la scomparsa a maggio. Presente anche il padre di Sollai. Ma anche diversi sindaci dell’area metropolitana di Cagliari e rappresentanti delle istituzioni regionali.

«L'affetto non è mai possesso e la persona non può essere trattata per nessuna ragione come un oggetto da prendere, possedere, scartare e distruggere. E ciò accade spesso. Mai possessività, dedizione, mai costrizione, disponibilità al sacrificio di sé, mai violenza personale. L’amore è vero, diciamolo forte. Proviamo a dirlo ai nostri ragazzi - uno dei passaggi principali dell’omelia del vescovo -. Serve un patto educativo che metta al centro la persona e la sua attività, una sorta di alleanza per la vita, per i giovani e per l’amore. Certo, per vivere un amore così gratuito e rispettoso che è la sua verità - prosegue mons. Baturi - tutto il resto è una deformazione dell’amore. Occorre una speranza, solo chi spera ama. Occorre una speranza infinita perché la vita eterna può comporre ogni cosa».