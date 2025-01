Incidenti, guasti e scioperi: l'odissea dei treni iniziata mesi fa

Con il caos innescato oggi dal guasto di Milano prosegue una lunga scia di disagi per la rete ferroviaria, tra scioperi, cantieri, guasti e incidenti. E si tratta ancora di ripercussioni pesanti considerando che la sospensione della circolazione ferroviaria in Stazione Centrale, a Milano, sulle linee per Genova, Venezia e Bologna per un guasto alla linea elettrica, tra ritardi e cancellazioni, ha costretto Trenitalia ad avvertire i passeggeri: «Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili». Anche ieri non sono mancati gli scioperi ma di minimo impatto.

E sempre ieri ancora disagi con la circolazione fortemente rallentata per un problema tecnico sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, nei pressi di Cassino. Due giorni prima, mercoledì scorso: treni con ritardi fino a cento minuti alla stazione Termini di Roma per «un guasto agli impianti di circolazione» sulla linea dell’Alta velocità Firenze-Bologna. E’ del 13 dicembre l’ultimo venerdì nero di maggior impatto, con lo sciopero generale dei trasporti indetto dai sindacati di base e ancora con uno scontro con il ministro Matteo Salvini che si era visto annullare dal Tar il decreto di precettazione deciso per ridurne la durata a quattro ore. Nel susseguirsi di episodi, in una cronaca pressochè quotidiana, a ottobre i riflettori si erano accesi sul guasto alla linea di alimentazione elettrica nel nodo ferroviario di Roma che ha spaccato in due l’Italia: è ricordato come il problema «del chiodo», un guasto «raro» - sottolineò Rfi - ma che ebbe gravi ripercussioni per un cavo tranciato da un chiodo in una cabina elettrica.