Paura nel carcere minorile di Roma, aggrediscono gli agenti e gli sottraggono le chiavi

Nel pomeriggio a Roma alcuni detenuti della palazzina minori del penitenziario minorile di Casal del Marmo hanno aggredito tre agenti della Polizia Penitenziaria e hanno sottratto loro le chiavi delle celle, immediatamente recuperate dal personale accorse sul posto dalle altre palazzine. Due degli agenti sono stati portati in ospedale per essere medicati. Lo ha reso noto la Fns Cisl Lazio che invoca urgentemente correttivi per evitare il ripetersi di queste criticità. Il sindacato ricorda che attualmente nell’istituto di Casal del Marmo sono detenuti 60 minori (51 maschi e 9 donne) rispetto ai 57 che dovrebbero rappresentare la capienza massima.