La conferma di Teheran: Abedini rientrerà in Iran nelle prossime ore. Dall'arresto a Malpensa al rimpatrio di Cecilia Sala

La vicenda

Il caso Abedini, l’ingegnere dei droni, dall’arresto a Malpensa alle presunte connessioni con la vicenda di Cecilia Sala. L’inizio, quasi un mese fa: è il 16 dicembre quando Mohammad Abedini Najafabadi, 38 anni, viene arrestato dall’FBI in Italia, all’aeroporto di Milano Malpensa, e portato nel carcere di Opera. Le autorità statunitensi ne chiedono l’estradizione con l’accusa di «esportare sofisticati componenti elettronici in Iran», in violazione delle normative statunitensi e delle sanzioni americane contro l’Iran. I componenti sarebbero stati utilizzati a gennaio durante un attacco di droni in Giordania costato la vita a 3 soldati americani, come riferito dal Dipartimento di Giustizia Usa. L’Iran nega a più riprese qualsiasi coinvolgimento e respinge le accuse come «infondate». Lo stesso Abedini, il 31 dicembre, si proclama innocente: «Non sono un terrorista». La vicenda si intreccia inevitabilmente con quella della giornalista italiana, Cecilia Sala, arrestata in Iran appena tre giorni dopo, il 19 dicembre. Per lei, l’accusa è di aver «violato le leggi» della Repubblica islamica dell’Iran. Ma prima che si arrivi alla liberazione di Sala - quattro giorni fa, l’8 gennaio - il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esclude qualsiasi «dietrologia» e «diplomazia degli ostaggi» spiegando che «l'Italia non è competente per il procedimento penale di questo iraniano. C'è stato un mandato di cattura e poi si vedrà l’estradizione, sarà la magistratura a decidere. Al momento è trattenuto in carcere ma con tutte le garanzie che spettano a un detenuto non italiano». Sottolineando poi che l’Italia sta valutando se ci sono i presupposti per l’estradizione di Abedini. Il 7 gennaio, l’Iran torna a ribadire che l’arresto di Cecilia Sala a Teheran «non è una ritorsione» legata alla detenzione in Italia di Abedini, auspicando che il caso «venga risolto rapidamente». Il giorno dopo, l’8 gennaio, Cecilia Sala viene liberata. Il 9 gennaio, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ribadisce che si tratta di «due vicende parallele ma non congiunte». Spiegando, tra l’altro, che è prematuro per ora parlare di domiciliari e braccialetto elettronico per Abedini dal momento che «è fissata un’udienza» - il 15 gennaio, alla Corte d’Appello di Milano, proprio per discutere se confermare la custodia in carcere o accogliere la richiesta di domiciliari avanzata dal legale - e «le carte dall’America non sono ancora arrivate». Oggi, 12 gennaio, la richiesta di revoca degli arresti per il cittadino iraniano da parte del Guardasigilli.