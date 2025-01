Litiga con la madre, minaccia di uccidere tutti e si barrica in casa: 45enne salvato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti a via Nuova Poggioreale per la segnalazione di una lite in famiglia con protagonista un uomo che stava litigando violentemente con la propria madre anziana. Ai carabinieri che arrivano davanti all’appartamento segnalato nessuno apre. È necessario l’intervento dei vigili del fuoco e, proprio quando il flex sta forzando la porta d’ingresso, si sentono le grida dell’uomo dall’interno dell’abitazione che minaccia di uccidere tutti. Lui ha 45 anni e in casa ci sono la madre, che di anni ne ha 76, e la compagna. La situazione è delicata e i militari, assieme ai vigili del fuoco, decidono di fare un passo indietro per tranquillizzare il 45enne che pretende che tutti vadano via. Di lì a poco arrivano i negoziatori del comando provinciale di Napoli che prendono contatti con la persona in crisi L'incontro non è dei più semplici, l’uomo non vuole parlare con nessuno. I carabinieri intraprendono così un lungo approccio fatto di ascolto che durerà più di un’ora. Il 45enne alla fine si convince e decide di aprire la porta consentendo al personale del 118 di trasferirlo all’Ospedale del Mare per le cure del caso.